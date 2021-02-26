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В Техасе пожар на заводе по переработке отходов. Жителей призывают не выходить из дома

26 февраля 2021 08:24
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Новости США. В результате крупного пожара на заводе по переработке отходов в американском Техасе пострадали как минимум три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе пожар на заводе по переработке отходов. Жителей призывают не выходить из дома-1

Пламя вспыхнуло на складе предприятия. Огромное облако черного дыма видно на расстоянии нескольких километров. Жителей призывают по возможности не выходить из дома, не открывать окна и двери. Из-за горения строительных материалов и пены у специалистов есть опасения по поводу качества воздуха. В ликвидации возгорания задействованы более ста человек и спецтехника.

В Техасе пожар на заводе по переработке отходов. Жителей призывают не выходить из дома-4

Причины ЧП устанавливаются.

# Пожар # Фотофакт

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