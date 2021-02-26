В Техасе пожар на заводе по переработке отходов. Жителей призывают не выходить из дома

Новости США. В результате крупного пожара на заводе по переработке отходов в американском Техасе пострадали как минимум три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло на складе предприятия. Огромное облако черного дыма видно на расстоянии нескольких километров. Жителей призывают по возможности не выходить из дома, не открывать окна и двери. Из-за горения строительных материалов и пены у специалистов есть опасения по поводу качества воздуха. В ликвидации возгорания задействованы более ста человек и спецтехника.