Иудеи отмечают Пурим: что известно о традициях праздника?

Иудеи 26 февраля отмечают Пурим в память о чудесном спасении евреев от уничтожения в Персидском царстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Было это почти 2,5 тысячи лет назад.

В этот день в синагогах читают «Свиток Эстер», который рассказывает о событиях того времени, также устраивается традиционное представление. Взрослые и дети переодеваются в различные костюмы, надевают маски.