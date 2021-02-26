Иудеи отмечают Пурим: что известно о традициях праздника?

Иудеи 26 февраля отмечают Пурим в память о чудесном спасении евреев от уничтожения в Персидском царстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Было это почти 2,5 тысячи лет назад.
Иудеи 26 февраля отмечают Пурим в память о чудесном спасении евреев от уничтожения в Персидском царстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Было это почти 2,5 тысячи лет назад.
В этот день в синагогах читают «Свиток Эстер», который рассказывает о событиях того времени, также устраивается традиционное представление. Взрослые и дети переодеваются в различные костюмы, надевают маски.
Во время Пурима принято посылать подарки друзьям и родственникам. Отправляют их в нуждающиеся семьи. Хорошим тоном считаются и пожертвования в пользу бедных.