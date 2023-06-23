Украинский генерал Сырский назвал контрнаступление ВСУ сложным, а российскую оборону мощной

Российскую оборону трудно преодолеть. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, сообщает РИА Новости.

Он акцентировал внимание на том, что невозможно недооценивать силы России, потому что они предугадывают опасные маршруты перемещения украинских войск и возводят мощные опорные пункты. Также украинский генерал отметил, что войска РФ пробуют завладеть инициативой.

С 4 июня идет украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, при этом основной удар Вооруженные силы Украины наносят на запорожском участке фронта. Киев привлек бригады, тренированные натовскими специалистами, а также задействовал западное военное оборудование.

13 июня встрече с военными корреспондентами российский президент РФ Владимир Путин заявил, что военные украинских войск понесли значительные потери в ходе наступления и не добились успеха ни на одном направлении.