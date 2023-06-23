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Россия объявила об ответе на новые санкции Евросоюза

23 июня 2023 12:47
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Российская Федерация в ответ на одиннадцатый санкционный пакет со стороны ЕС расширила список представителей Европейского союза, которым запрещено въезжать на территорию РФ. Об этом информирует российский МИД, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в российском стоп-листе числятся работники силовых ведомств, госорганизаций и коммерческих структур государств-членов ЕС. Также список дополняют граждане, которые имеют причастность к оказанию помощи Киеву в военном плане. Ограничения касаются и представителей европейских структур, которые ответственны за введение санкционных мер против Российской Федерации, а также тех, кто пытается подорвать отношения РФ с другими странами.

В пятницу, 23 июня, СМИ сообщили, что Европейский союз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России.

# Международная политика

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