В Сербии в результате стрельбы 8 человек погибли, 13 ранены

Подозреваемый в убийстве восьми человек в сербском муниципалитете Младеновац задержан. В результате ЧП еще 13 человек получили ранения, информирует РИА Новости со ссылкой на «Радио и телевидение Сербии».

Чрезвычайное происшествие под Белградом случилось в ночь на пятницу. 21-летний мужчина открыл стрельбу из автомобиля. Во время движения он расстреливал прохожих из автоматического оружия. 8 человек погибли, 13 получили ранения. В сербском МИД произошедшее назвали терактом.

Это второе чрезвычайное происшествие со стрельбой в Сербии за неделю. В среду, 3 мая, несовершеннолетний открыл огонь по учителям и ученикам прямо в школе. В результате стрельбы были убиты 8 детей и охранник. Еще 6 учеников и учитель получили ранения различной степени тяжести.