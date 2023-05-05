Прямой эфир

В Японии в результате землетрясения магнитудой 6,3 рухнули два дома

05 мая 2023 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

(Обновлено 15:14)

Два жилых дома частично обрушились в Японии в результате землетрясения. Под завалами остались несколько человек, информирует ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Сообщается об одном погибшем, еще не менее двух человек госпитализировали в бессознательном состоянии. 

Природный катаклизм магнитудой 6,3 произошел в пятницу, 5 мая, в префектуре Исикава на побережье Японского моря. Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. На месте обрушенных домов работают экстренные службы. 

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
В Сербии в результате стрельбы 8 человек погибли, 13 ранены
05 мая 2023 07:01

В Сербии в результате стрельбы 8 человек погибли, 13 ранены

Во Франции кризис в здравоохранении – не хватает лекарств для детей
05 мая 2023 06:31

Во Франции кризис в здравоохранении – не хватает лекарств для детей

ВКС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
05 мая 2023 06:29

ВКС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области