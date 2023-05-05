В Японии в результате землетрясения магнитудой 6,3 рухнули два дома

(Обновлено 15:14)

Два жилых дома частично обрушились в Японии в результате землетрясения. Под завалами остались несколько человек, информирует ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Сообщается об одном погибшем, еще не менее двух человек госпитализировали в бессознательном состоянии.

Природный катаклизм магнитудой 6,3 произошел в пятницу, 5 мая, в префектуре Исикава на побережье Японского моря. Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. На месте обрушенных домов работают экстренные службы.