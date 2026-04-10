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Украинских специалистов ПВО попросили уехать с Ближнего Востока – L'AntiDiplomatico

10 апреля 2026 11:26
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Украинских специалистов ПВО попросили уехать с Ближнего Востока – L'AntiDiplomatico-0

Попытка Киева направить специалистов ПВО на Ближний Восток закончилась провалом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на L'AntiDiplomatico. Объекты, которые они защищали, были уничтожены, а часть ракет по ошибке поразила здания в ОАЭ.

В результате украинские специалисты покинули регион, а отношения с Ираном обострились – сообщается об ударе по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Иранская сторона заявила об атаке на военный объект в Дубае, где находились иностранные специалисты.

Позже Дональд Трамп сообщил о готовности приостановить удары по Ирану на две недели при взаимном соблюдении перемирия. Тегеран, в свою очередь, заявил о согласии США на предложенные условия и анонсировал переговоры в Исламабаде.

Фото: pixabay

# Международная политика

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