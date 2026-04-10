В Германии бортпроводники устроили забастовку в самый пик пасхальных каникул

В Германии борт-проводники устроили забастовку в самый пик пасхальных каникул. Полмиллиона пассажиров не могут вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменено более 500 рейсов по всей стране. Акция протеста парализовала крупнейшие аэропорты Мюнхена, Франкфурта, Гамбурга и Берлина. Так, во Франкфурте отменили три четверти из почти 350 запланированных вылетов. Людям придется томиться в ожидании до глубокой ночи, так как забастовка продлится как минимум до 10 часов вечера.

Причина недовольства работников – банальная жадность начальства авиакомпании. Руководство отказывается улучшать условия труда своим сотрудникам. Более того, профсоюз не получил никаких письменных инициатив для начала диалога.