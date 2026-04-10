Трамп раскритиковал Рютте на встрече в Белом доме – Politico

Лидер США Дональд Трамп на встрече в Белом доме 8 апреля подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте из-за пассивности стран альянса в ближневосточном конфликте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

По словам источников, разговор проходил в жесткой манере. Трамп также напомнил о разногласиях внутри НАТО, в том числе по вопросу Гренландии, и заявил, что альянс не поддержал Соединенные Штаты в нужный момент. Он ожидал более активных шагов от партнеров, в том числе по ситуации вокруг Ормузского пролива, но Белый дом опроверг это.

Несмотря на напряженность, встреча была признана полезной. По словам источников, Трамп «выпустил пар» и его заявления не содержали прямых угроз в адрес альянса.

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