Глава МИД Польши подозревается в коррупционных махинациях

В Польше не утихают скандалы среди высшего руководства страны. На этот раз поводом стала коррупция. Под ударом оказался глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его родной сын руководит фондом, который получал щедрые дотации от организации под названием «Польский круглый стол бизнеса». Известно, что в это объединение входят как местные, так и зарубежные предприниматели. Речь идет как минимум о нескольких денежных переводах на общую сумму 400 тысяч евро.

Местные СМИ подозревают, что бизнесмены, делая такие огромные платежи, вероятно добивались расположения главы внешнеполитического ведомства. Сам фонд, по информации журналистов, давно используется как место временного трудоустройства для чиновников. Там они находятся в ожидании новых назначений в государственные органы. Расследование продолжается.