Российские силовые структуры продолжают операцию по зачистке Грайворонского округа Белгородщины от украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом проинформировал глава области Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

В понедельник, 22 мая, ДРГ зашла на территорию округа. В Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Сотрудники оборонного ведомства РФ и силовые структуры со вчерашнего дня продолжают зачистку территории. В целях безопасности местные жители временно покинули свои дома. Гладков сообщает, что в населенных пунктах, куда проникли диверсанты, могут находиться двое раненых гражданских. Пока до них российские силы добраться не могут. Губернатор отметил, что делается все возможное, чтобы раненых как можно скорее эвакуировать и передать медикам. По предварительным данным, погибших среди мирного населения в результате атаки ДРГ нет.

Ранее сообщалось, что в понедельник Грайворон и соседние населенные пункты подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Он продолжался несколько часов. После атаки на территорию округа зашла группа украинских диверсантов. В Кремле назвали главную цель диверсии – попытка Украины отвлечь внимание от Артемовска и минимизировать эффект от потери города Киевом.