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Правящая партия Греции лидирует на парламентских выборах

22 мая 2023 11:50
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Новости Греции. Правящая партия Греции лидирует на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правящая партия Греции лидирует на парламентских выборах-1

После подсчета почти всех бюллетеней она набрала более 40 % голосов. Так, «Новая демократия» получает 146 мест в парламенте, а оппозиционная партия – 71. Ожидаемо правительство станет коалиционным, поскольку никто из претендентов не превысил необходимый порог, чтобы управлять страной в одиночку. Скорее всего, для распределения парламентских мандатов потребуются перевыборы: на них «Новая демократия» как лидирующая партия получит бонусные места в законодательном органе.  

# Выборы # Новости Греции # Фотофакт

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