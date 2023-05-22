Правящая партия Греции лидирует на парламентских выборах

После подсчета почти всех бюллетеней она набрала более 40 % голосов. Так, «Новая демократия» получает 146 мест в парламенте, а оппозиционная партия – 71. Ожидаемо правительство станет коалиционным, поскольку никто из претендентов не превысил необходимый порог, чтобы управлять страной в одиночку. Скорее всего, для распределения парламентских мандатов потребуются перевыборы: на них «Новая демократия» как лидирующая партия получит бонусные места в законодательном органе.