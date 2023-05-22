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Саудовская Аравия отправила на МКС первую женщину-космонавта

22 мая 2023 11:42
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Новости Саудовской Аравии. Райана Барнави стала первой женщиной-космонавтом в истории Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Саудовская Аравия отправила на МКС первую женщину-космонавта-1

Ракета-носитель успешно запустила корабль в американском штате Флорида. Теперь команда проведет на МКС 10 дней. В составе экипажа Барнави проведет несколько экспериментов. Причем некоторые из них пройдут в реальном времени – дистанционно участие в них примут 12 тысяч студентов из Саудовской Аравии. Задача миссии – вдохновить будущее поколение ученых, а также побудить больше женщин заниматься естественными науками, технологиями и математикой.  

# Космос # Фотофакт

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