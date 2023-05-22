Саудовская Аравия отправила на МКС первую женщину-космонавта

Ракета-носитель успешно запустила корабль в американском штате Флорида. Теперь команда проведет на МКС 10 дней. В составе экипажа Барнави проведет несколько экспериментов. Причем некоторые из них пройдут в реальном времени – дистанционно участие в них примут 12 тысяч студентов из Саудовской Аравии. Задача миссии – вдохновить будущее поколение ученых, а также побудить больше женщин заниматься естественными науками, технологиями и математикой.