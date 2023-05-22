Итальянские фермеры оценили масштабы ущерба после наводнения

В результате удара стихии погибли 14 человек. Также серьезно подкосила непогода сельскохозяйственный сектор региона. Эмилия-Романья – аграрный район, сильно пострадавший от наводнений. Сначала там стояла засуха, а после за двое суток выпала полугодовая норма осадков. Обычно регион получает порядка 1,5 миллиона евро от животноводства и земледелия. Однако теперь 5 000 сельскохозяйственных предприятий приостановили работу.