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Итальянские фермеры оценили масштабы ущерба после наводнения

22 мая 2023 11:47
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Новости Италии. Итальянские фермеры оценивают масштабы ущерба после наводнения на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Итальянские фермеры оценили масштабы ущерба после наводнения-1

В результате удара стихии погибли 14 человек. Также серьезно подкосила непогода сельскохозяйственный сектор региона. Эмилия-Романья – аграрный район, сильно пострадавший от наводнений. Сначала там стояла засуха, а после за двое суток выпала полугодовая норма осадков. Обычно регион получает порядка 1,5 миллиона евро от животноводства и земледелия. Однако теперь 5 000 сельскохозяйственных предприятий приостановили работу.  

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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