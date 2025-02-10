Украинцы начал массово переезжать из Польши в Германию

Значительное число украинских беженцев в Польше сейчас уезжает в Германию, где они смогут получить более высокие зарплаты, социальные льготы и лучшее медицинское обслуживание. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Евростата, в Германии проживают более 1,14 миллиона украинцев, в то время как число украинцев в Польше снизилось до 983 тыс.
По данным немецкого правительства, в августе 2024 года в Германии проживало около 1,3 миллиона граждан Украины, но только 266 тыс. из них были заняты. Оставшиеся получают пособия и учатся на курсах.
Ральф Нимайер, руководитель Германского совета по вопросам конституции и суверенитета, отметил снижение настроений немецкого населения по отношению к беженцам в результате массового предоставления пособий.
Ранее Польша приостановила программу поддержки беженцев из Украины, которая включала выплаты домовладельцам и единовременные пособия.