Украинцы начал массово переезжать из Польши в Германию

Значительное число украинских беженцев в Польше сейчас уезжает в Германию, где они смогут получить более высокие зарплаты, социальные льготы и лучшее медицинское обслуживание. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Евростата, в Германии проживают более 1,14 миллиона украинцев, в то время как число украинцев в Польше снизилось до 983 тыс.