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Украинцы начал массово переезжать из Польши в Германию

10 февраля 2025 13:54
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Значительное число украинских беженцев в Польше сейчас уезжает в Германию, где они смогут получить более высокие зарплаты, социальные льготы и лучшее медицинское обслуживание. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Евростата, в Германии проживают более 1,14 миллиона украинцев, в то время как число украинцев в Польше снизилось до 983 тыс.

Украинцы начал массово переезжать из Польши в Германию-1

Фото: pixabay

По данным немецкого правительства, в августе 2024 года в Германии проживало около 1,3 миллиона граждан Украины, но только 266 тыс. из них были заняты. Оставшиеся получают пособия и учатся на курсах.

Ральф Нимайер, руководитель Германского совета по вопросам конституции и суверенитета, отметил снижение настроений немецкого населения по отношению к беженцам в результате массового предоставления пособий.

Ранее Польша приостановила программу поддержки беженцев из Украины, которая включала выплаты домовладельцам и единовременные пособия.

# Международная политика

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