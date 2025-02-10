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Британские фермеры начали акцию протеста против аграрной политики правительства

10 февраля 2025 13:45
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Британские фермеры начинают третью за четыре месяца масштабную акцию протеста против аграрной политики правительства. Сотни тракторов едут колонной на пикет в Лондон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские фермеры начали акцию протеста против аграрной политики правительства-2

Власти планируют ввести 20 % налог на наследство для ферм стоимостью более 1 миллиона 200 евро. Протестующие назвали это налогом на смерть, поскольку чтобы выплатить его, многие фермеры вынуждены будут продать свое хозяйство. На такие жесткие меры правительство пошло, чтобы сократить дефицит бюджета, который достиг четырех с половиной процентов ВВП. Однако вряд ли подобный шаг поможет решить финансовые проблемы. Скорее, бездумная политика приведет лишь к массовому разорению хозяйств, что в итоге поставит под угрозу продовольственную безопасность Королевства.

# Великобритания # Протесты

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