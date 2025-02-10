Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо

Словацкая генеральная прокуратура отвергла заявление одной из проукраинских организаций о проверке действий премьер-министра Роберта Фицо после его поездки в Россию в декабре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на словацкое издание Denník N.

Активисты были недовольны визитом Фицо в Москву, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным.