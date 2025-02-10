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Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо

10 февраля 2025 12:59
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Словацкая генеральная прокуратура отвергла заявление одной из проукраинских организаций о проверке действий премьер-министра Роберта Фицо после его поездки в Россию в декабре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на словацкое издание Denník N.

Активисты были недовольны визитом Фицо в Москву, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо-1

Фото: pixabay

Представители организации подозревали Фицо в саботаже, но прокуратура сочла это заявление политическим толкованием.
По данным полиции, встреча касалась поставок газа из России.

С декабря 2024 года активисты проводят акции против визита Фицо. Оппозиция также критикует курс внешней политики премьер-министра, полагая, что он отдаляет Словакию от Европы. 

Фицо объяснил свою поездку тем, что необходимо решить вопрос с поставками газа в связи с прекращением транзита через Украину.

# Международная политика # Владимир Путин # Словакия

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