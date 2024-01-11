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Столица Эквадора возвращается к мирной жизни – подробности о борьбе с террористами

11 января 2024 19:46
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Столица Эквадора возвращается к мирной жизни. Порядок в городе Кито поддерживают сотни правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельные столкновения с бандитами продолжаются, но уже не в таких масштабах.

Столица Эквадора возвращается к мирной жизни – подробности о борьбе с террористами-1

Гораздо опаснее ситуация сейчас выглядит в главном финансовом центре страны – Гуаякиле, где расположен крупнейший мировой порт. Он не прекратил работу, однако привычной обстановку в городе назвать нельзя.

Столица Эквадора возвращается к мирной жизни – подробности о борьбе с террористами-4

Автобусов нет. Я думаю, люди все еще обеспокоены тем, что произошло и может произойти.

Эквадор находится в состоянии войны с террористами. Об этом заявил президент страны Даниэль Нобоа. Ранее он назвал 22 преступные банды, которые организовали бунты в стране, террористическими организациями. Продолжаются обыски в домах участников группировок и перестрелки.

Столица Эквадора возвращается к мирной жизни – подробности о борьбе с террористами-7

Изъяты арсеналы оружия и взрывчатки, десятки похищенных машин и сотни килограммов наркотиков. В стране сохраняется чрезвычайное положение. Силы безопасности Эквадора пытаются восстановить порядок.

# Терроризм

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