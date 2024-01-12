Из-за спроса на энергоресурсы в мире дорожает дизельное топливо – эксперты

В мире дорожает дизельное топливо. Эксперты связывают это с растущим спросом на энергоресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам, в среднем стоимость увеличится на 40 %. Официально объявили о подорожании дизеля власти ряда стран. Это вызвало недовольство и протесты. Протесты фермеров продолжаются в десятке немецких городов. Забастовки анонсированы минимум до конца недели.