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Из-за спроса на энергоресурсы в мире дорожает дизельное топливо – эксперты

12 января 2024 06:30
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В мире дорожает дизельное топливо. Эксперты связывают это с растущим спросом на энергоресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за спроса на энергоресурсы в мире дорожает дизельное топливо – эксперты-1

По прогнозам, в среднем стоимость увеличится на 40 %. Официально объявили о подорожании дизеля власти ряда стран. Это вызвало недовольство и протесты. Протесты фермеров продолжаются в десятке немецких городов. Забастовки анонсированы минимум до конца недели.

# Экономический кризис

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