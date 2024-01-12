США и Британия начали военную операцию в Йемене – Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН

Новый виток противостояния на Ближнем Востоке. США и Британия начали военную операцию в Йемене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на пятницу, 12 января, нанесены удары по объектам Йеменского мятежного движения хуситов. Атаковано более 20 целей, включая военные базы, места дислокации вооружений.

Удары США и Великобритания осуществили при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Саудовская Аравия разрешила использовать свое воздушное пространство. Джо Байден заявил, что это стало прямым ответом на нападения на международные морские суда в Красном море.

Операцию в Йемене одобрил и санкционировал ее продолжение премьер Британии. Израильские СМИ сообщают, что движение хуситов Йемена наносит ответный удар ракетами. Россия запросила на сегодня срочное заседание Совбеза ООН.