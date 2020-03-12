Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе из-за коронавируса

Новости Украины. Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об автомобильных и пешеходных переходах, а также железнодорожных контрольных пунктах Львовской, Закарпатской и Волынской областей.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор ВОЗ (подробнее здесь).