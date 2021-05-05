Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. И это несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако к этой работе даже не приступили. Согласно данным «Укрэнерго», в мае импорт электрической энергии из Беларуси и России может составить 30 % от общего объема. Кстати, зарубежные поставки с начала года обошлись Украине в 34 миллиона долларов.