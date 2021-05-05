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В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото

05 мая 2021 14:48
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Новости США. Сезон торнадо в США. Огромные воронки прошлись уже по нескольким Штатам, привели к катастрофическим последствиям и человеческим жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото-1

В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото-3

В Джорджии погибли два человека, а в Техасе пострадали порядка восьми.

В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото-6

В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото-8

Смерчи вырывали с корнем деревья, сносили рекламные щиты и переворачивали автомобили.

В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото-11

Частично или полностью разрушены более 50 зданий. В некоторых районах нарушена подача электричества.

В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото-14

В ликвидации последствий стихии задействованы десятки спасательных бригад.

В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото-17

Синоптики дают неутешительные прогнозы: под ударом торнадо могут оказаться еще несколько южных штатов.

# Торнадо в США # Фотофакт

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