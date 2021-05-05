В США смерчи вырывали с корнем деревья и рушили дома: последствия стихии в 7 фото

Новости США. Сезон торнадо в США. Огромные воронки прошлись уже по нескольким Штатам, привели к катастрофическим последствиям и человеческим жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Джорджии погибли два человека, а в Техасе пострадали порядка восьми.

Смерчи вырывали с корнем деревья, сносили рекламные щиты и переворачивали автомобили.

Частично или полностью разрушены более 50 зданий. В некоторых районах нарушена подача электричества.

В ликвидации последствий стихии задействованы десятки спасательных бригад.