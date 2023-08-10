Украина утвердила временные морские коридоры для торговых судов в Чёрном море

В Украине утверждены временные морские коридоры для захода торговых судов в/из портов Черноморск, Одесса и Южный, пишет РИА Новости.

Как заявили в ВМС ВС Украины, эти направления были утверждены в соответствии с приказом навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 08.08.2023.

Ранее Международная морская организация (IMO) подтвердила за Украиной право на свободную торговую навигацию в портах Черного моря в соответствии с нормами международного морского права. На упомянутых маршрутах сохраняется угроза и минная опасность. По ним будут ходить в основном суда, выходящие из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный. Суда, готовые к судоходству в нынешних условиях, будут допускаться к проходу по этим маршрутам. Последний украинский корабль с продовольствием вышел из порта Одессы 16 июля.

Зерновое соглашение, подписанное между представителями России, Турции, Украины и ООН в конце июля прошлого года предусматривало механизм вывозки украинских продуктов из черноморских портов и оказание поддержки российскому сельскохозяйственному экспорту со стороны ООН. С 18 июля действие соглашения было прекращено после возражения России, объясняемого невыполнением условий сделки.