Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Весь мир следит за блокбастером с Павлом Дуровым в главной роли. Основатель Telegram задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне предприниматель прилетел во Францию на частном самолете и сошел с трапа прямо в руки жандармов. Ордер на его арест выдали буквально «на коленке», за несколько минут до приземления «джета». Официальное обвинение пока не предъявлено. По информации зарубежных источников, российскому предпринимателю могут инкриминировать терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение порнографического контента с участием малолетних и сбыт наркотиков. Напрямую Дуров в этом не замешен, но, по версии следствия, люди, совершающие эти преступления, использовали для своих целей именно Telegram.

Павел Дуров имеет гражданство Франции и при этом объявлен персоной нон-грата в этой стране. Он старался не посещать государства Европы, где Telegram находится под наблюдением. Исключение из правил может дорого обойтись программисту. СМИ считают, что его самолет был вынужден сесть в Париже для дозаправки. Российское посольство во Франции полноценно включилось в ситуацию, хотя запроса о помощи от задержанного в адрес дипломатов пока не поступало.

В поддержку Дурова выступила и его многомиллионная аудитория. В Сети началась настоящая онлайн-война. На странице президента Франции в соцсетях пользователи интернета призывают отпустить создателя Telegram. С тем же призывом обращаются к властям европейской страны и известные персоны, среди них американский бизнесмен Илон Маск.