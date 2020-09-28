Украина отменила запрет на въезд в страну для иностранцев

Новости Украины. Украина отменила введенный ранее запрет на въезд в страну для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о закрытии границ в связи с пандемией коронавируса Кабинет министров принял 28 августа.
Новости Украины. Украина отменила введенный ранее запрет на въезд в страну для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о закрытии границ в связи с пандемией коронавируса Кабинет министров принял 28 августа.
Исключение было сделано лишь для определенной категории граждан. С 28 сентября эта норма прекратила свое действие.