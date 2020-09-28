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Украина отменила запрет на въезд в страну для иностранцев

28 сентября 2020 19:36
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Новости Украины. Украина отменила введенный ранее запрет на въезд в страну для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о закрытии границ в связи с пандемией коронавируса Кабинет министров принял 28 августа.

Украина отменила запрет на въезд в страну для иностранцев-1

Исключение было сделано лишь для определенной категории граждан. С 28 сентября эта норма прекратила свое действие.

# Коронавирус # Фотофакт

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