Украина ограничила въезд в страну для граждан России

Новости Украины. Речь идет о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, усилен контроль на пограничных пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение было озвучено на совещании по усилению обороноспособности с участием украинского лидера. Запрет не коснется лишь тех россиян, которые едут в Украину в каких-либо гуманитарных целях, например, на похороны.

Напоминаем: с 28 ноября в 10 областях страны действует военное положение.