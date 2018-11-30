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Украина ограничила въезд в страну для граждан России

30 ноября 2018 11:00
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Новости Украины. Речь идет о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, усилен контроль на пограничных пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина ограничила въезд в страну для граждан России-1

Такое решение было озвучено на совещании по усилению обороноспособности с участием украинского лидера. Запрет не коснется лишь тех россиян, которые едут в Украину в каких-либо гуманитарных целях, например, на похороны.

Напоминаем: с 28 ноября в 10 областях страны действует военное положение.

# Международная политика # Фотофакт

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