В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек

Новости Китая. В результате столкновения туристического автобуса с такси в Гонконге погибли 5 человек. Удар был таким сильным, что некоторых пассажиров автобуса выбросило из транспортного средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту ЧП были направлены бригады скорой помощи. Медики госпитализировали свыше 30 пострадавших. Некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.