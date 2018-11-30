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В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек

30 ноября 2018 08:36
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Новости Китая. В результате столкновения туристического автобуса с такси в Гонконге погибли 5 человек. Удар был таким сильным, что некоторых пассажиров автобуса выбросило из транспортного средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек-1

К месту ЧП были направлены бригады скорой помощи. Медики госпитализировали свыше 30 пострадавших. Некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек-4

Что привело к ДТП, пока не известно. Это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

# Авария в Китае # Фотофакт

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