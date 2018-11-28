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В Украине вступило в силу военное положение

28 ноября 2018 08:29
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Новости Украины. В Украине вступило в силу военное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине вступило в силу военное положение-1

В соответствии с указом, принятым президентом страны и одобренным Верховной Радой, продлится оно 30 дней и распространится на 10 областей вдоль побережья Черного и Азовского морей, а также российской границы.

Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?

Напомним, на такие меры власти Украины пошли после инцидента в Керченском проливе. Три корабля военно-морских сил страны вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования российских пограничников. В результате с применением оружия суда задержали.

В Украине вступило в силу военное положение-4

В Украине вступило в силу военное положение-6

# Международная политика # Фотофакт

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