Новости Украины. В Украине вступило в силу военное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с указом, принятым президентом страны и одобренным Верховной Радой, продлится оно 30 дней и распространится на 10 областей вдоль побережья Черного и Азовского морей, а также российской границы.

Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?

Напомним, на такие меры власти Украины пошли после инцидента в Керченском проливе. Три корабля военно-морских сил страны вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования российских пограничников. В результате с применением оружия суда задержали.