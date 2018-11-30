Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на форуме

Новости мира. Цифровая экономика, изменение климата, продовольственная безопасность – эти и другие темы обсудят лидеры стран «большой двадцатки». В Буэнос-Айресе начинается саммит G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание, как ожидается, будет приковано к вопросам, связанным с торговыми разногласиями между США и Китаем, а также к ситуации в Украине. Во время саммита запланированы и двусторонние переговоры президентов. Здесь немало рассуждений, кто и с кем поговорит. Например, уже известно, что Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным.

Интригой остается и согласование текста итогового коммюнике. По мнению экспертов, оно будет содержать лишь общие положения, а может вовсе не будет подписано.

Безопасность в аргентинской столице будут обеспечивать около 22 тысяч правоохранителей. А жителей города в дни большой политики и вовсе попросили удалиться.