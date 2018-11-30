Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта

Новости Германии. Саммит G20 начинается с конфуза. Самолет Ангелы Меркель так и не долетел до Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер Германии пропустит начало саммита «большой двадцатки» из-за технической неисправности ее самолета. Спустя 20 минут после вылета в Аргентину борт потерял связь с землей. Ситуация была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии.