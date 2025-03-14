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Украина намерена конфисковать все активы «Беларуськалия»

14 марта 2025 10:12
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Украина решила конфисковать все активы «Беларуськалия», находящиеся на территории страны. Украинское Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина намерена конфисковать все активы «Беларуськалия»-2

По сути, речь идет о незаконном присвоении денежных средств около 1,5 тысячи железнодорожных вагонов и калийных удобрений. В ведомстве «Беларуськалий» засыпают абсурдными обвинениями. Например, что компания, цитата: «способствует ведению войны против Украины». Кроме того, украинский Минюст утверждает, что производитель удобрений предоставлял транспорт для перевозки детей на территорию Беларуси. Отметим, ранее украинские власти уже арестовывали вагоны «Беларуськалия», которые позже распродавались на аукционах.

# Украина # Беларусь-Украина # Беларуськалий

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