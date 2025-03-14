Во Франции задержали подростка, подозреваемого в подготовке актов терроризма

Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержан школьник. Как сообщили в полиции, за 17-летним юношей давно была установлена слежка из-за его радикальных высказываний в интернете. В частности, в поддержку действий исламистской террористической организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно перехваченным сообщениям, молодой человек интересовался способами производства взрывчатки. При обыске у него было найдено холодное оружие. В ходе следствия выяснилось, что подросток планировал нападения с ножом на церкви, синагоги и представительства США и Израиля. И изучал возможность подложить туда бомбы. Расследованием дела занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры.