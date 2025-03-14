Трамп вновь заявил о желании присоединить Гренландию к США

Дональд Трамп вновь заявил о желании присоединить к США Гренландию. И даже не исключил, что задействует для достижения своих целей армию. Об этом американский президент сообщил журналистам на встрече в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.