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Трамп вновь заявил о желании присоединить Гренландию к США

14 марта 2025 08:57
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Дональд Трамп вновь заявил о желании присоединить к США Гренландию. И даже не исключил, что задействует для достижения своих целей армию. Об этом американский президент сообщил журналистам на встрече в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп вновь заявил о желании присоединить Гренландию к США-2

«Думаю, аннексия произойдет», – заявил политик. Трамп добавил, что Соединенные Штаты могут нарастить военное присутствие на острове. Поводом для очередного громкого заявления главы Белого дома стали прошедшие в Гренландии парламентские выборы, на которых победила партия, выступающая за независимость от Дании. 

# Международная политика # Дональд Трамп

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