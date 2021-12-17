Украина и США не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За нее проголосовали 130 стран. А вот против оказались лишь США и Украина.

Татьяна Савчик, СТВ:

Непонятно, что им не понравилось в документе. В нем заключен гуманистический и просто цивилизованный взгляд на страшную страницу в истории человечества. Авторы резолюции предложили мировому сообществу сделать все, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и не допустить отрицание преступлений против человечности.

Что касается нынешнего времени, то необходимо запретить любую пропаганду фашизма в любых ее формах. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.