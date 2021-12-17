Сбои в работе Клайпедского порта и потери у ЛЖД. Как санкции против Беларуси повлияли на литовскую экономику?

Новости Литвы. Литве продолжают наносить удары санкции против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем больше им следует Вильнюс, тем чаще натыкается на проблемы, которые начинают расти как снежный ком.

Запрет на транзит продукции «Беларуськалия» вызвал серьезные сбои в работе Клайпедского порта. Сокращение объемов белорусских грузов повлекло сокращение сотрудников крупнейшей в Литве морской гавани. Работы лишились как минимум 20 человек. И это, похоже, не предел. Чем меньше грузов из Беларуси, тем больше простой техники. Со всеми вытекающими последствиями.