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Сбои в работе Клайпедского порта и потери у ЛЖД. Как санкции против Беларуси повлияли на литовскую экономику?

17 декабря 2021 08:33
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Новости Литвы. Литве продолжают наносить удары санкции против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем больше им следует Вильнюс, тем чаще натыкается на проблемы, которые начинают расти как снежный ком.  

Сбои в работе Клайпедского порта и потери у ЛЖД. Как санкции против Беларуси повлияли на литовскую экономику?-1

Запрет на транзит продукции «Беларуськалия» вызвал серьезные сбои в работе Клайпедского порта. Сокращение объемов белорусских грузов повлекло сокращение сотрудников крупнейшей в Литве морской гавани. Работы лишились как минимум 20 человек. И это, похоже, не предел. Чем меньше грузов из Беларуси, тем больше простой техники. Со всеми вытекающими последствиями.  

Сбои в работе Клайпедского порта и потери у ЛЖД. Как санкции против Беларуси повлияли на литовскую экономику?-4

С подобной проблемой столкнулись и «Литовские железные дороги». Из-за санкции против «Беларуськалия» предприятие оказалось между молотом и наковальней. Не выполняя их, оно теряет громадные деньги, а если продолжит транзит белоруской продукции – будет наказано своими же союзниками.  

# Беларусь-Литва # Фотофакт

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