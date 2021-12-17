Сбои в работе Клайпедского порта и потери у ЛЖД. Как санкции против Беларуси повлияли на литовскую экономику?

Новости Литвы. Литве продолжают наносить удары санкции против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем больше им следует Вильнюс, тем чаще натыкается на проблемы, которые начинают расти как снежный ком.
Новости Литвы. Литве продолжают наносить удары санкции против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем больше им следует Вильнюс, тем чаще натыкается на проблемы, которые начинают расти как снежный ком.
Запрет на транзит продукции «Беларуськалия» вызвал серьезные сбои в работе Клайпедского порта. Сокращение объемов белорусских грузов повлекло сокращение сотрудников крупнейшей в Литве морской гавани. Работы лишились как минимум 20 человек. И это, похоже, не предел. Чем меньше грузов из Беларуси, тем больше простой техники. Со всеми вытекающими последствиями.
С подобной проблемой столкнулись и «Литовские железные дороги». Из-за санкции против «Беларуськалия» предприятие оказалось между молотом и наковальней. Не выполняя их, оно теряет громадные деньги, а если продолжит транзит белоруской продукции – будет наказано своими же союзниками.