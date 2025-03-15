Уиткофф был вынужден ждать встречи с Путиным несколько часов – Sky News

Спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ожидал встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких часов, пишет РИА Новости со ссылкой на британский канал Sky News.

Уиткофф прибыл в Москву 13 марта днем. Как сообщалось ранее, цель визита спецпосланника Президента США – переговоры с российской стороной о прекращении огня на территории Украины.

В этот же день Путин вел переговоры с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В связи с чем Уиткоффу необходимо было некоторое время подождать, после чего состоялся его разговор с Президентом России, «когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями», сообщает Sky News.