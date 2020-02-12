В Италии по подозрению в связях с мафией арестовали около 40 человек, активы и ценности на сумму 15 млн евро

Новости Италии. Масштабную спецоперацию по борьбе с организованной преступностью провели итальянские правоохранители. Мероприятия прошли в Риме, Падуе и Лечче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Масштабную спецоперацию по борьбе с организованной преступностью провели итальянские правоохранители. Мероприятия прошли в Риме, Падуе и Лечче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержаны почти 40 человек. Все они подозреваются в связях с мафией. Среди злоумышленников оказался один из бывших главарей известной преступной группировки, которая сложилась в конце 70-х годов.
Кроме того, карабинеры арестовали активы и ценности на сумму в 15 миллионов евро. По данным полиции, все это имущество было получено незаконно либо использовалось в криминальной деятельности.