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В Италии по подозрению в связях с мафией арестовали около 40 человек, активы и ценности на сумму 15 млн евро

12 февраля 2020 08:25
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Новости Италии. Масштабную спецоперацию по борьбе с организованной преступностью провели итальянские правоохранители. Мероприятия прошли в Риме, Падуе и Лечче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии по подозрению в связях с мафией арестовали около 40 человек, активы и ценности на сумму 15 млн евро-1

Задержаны почти 40 человек. Все они подозреваются в связях с мафией. Среди злоумышленников оказался один из бывших главарей известной преступной группировки, которая сложилась в конце 70-х годов.

В Италии по подозрению в связях с мафией арестовали около 40 человек, активы и ценности на сумму 15 млн евро-4

Кроме того, карабинеры арестовали активы и ценности на сумму в 15 миллионов евро. По данным полиции, все это имущество было получено незаконно либо использовалось в криминальной деятельности.

# Криминал # Фотофакт

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