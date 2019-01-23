Удивительные кадры: Ниагарский водопад замерзает на лету

Новости США. Крепкий мороз превратил Ниагарский водопад и его окрестности в ледяное произведение искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура в этом районе опустилась до -25ºС. Вода замерзает, не успевая достигнуть земли, и рассыпается у подножия водопада миллионами льдинок. Они покрывают деревья, камни и лестницы. Приехавшие к достопримечательности туристы выкладывают в сеть сотни фотографий ледяного царства.