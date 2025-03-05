Трамп не возобновил военную помощь Киеву, несмотря на оправдания Зеленского – NYT

Президент США Дональд Трамп продолжил придерживаться решения о приостановке военной помощи Украине. Слова Владимира Зеленского о том, что он готов к переговорам по Украине не изменили намерения президента США, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Трамп, выступая в Конгрессе, рассказал о прибытии от Зеленского послания, где сказано о готовности подписать с Вашингтоном сделку по добыче полезных ископаемых, а также о согласии начать переговоры по мирному урегулированию конфликта в Украине. В Штатах предполагают наличие взаимосвязи между согласием Киева к переговорам с идеей о возобновлении поставок вооружения.

Трамп отдал распоряжение о приостановке всей военной помощи Киеву через несколько дней после спора с Зеленским, произошедшем в Белом доме 28 февраля.