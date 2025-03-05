В США Дональду Трампу грозят импичментом

Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил о том, что сейчас прорабатывает вопрос, чтобы попытаться объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал PBS.

Сообщается, что Грин был инициатором попыток срывов выступления американского президента в конгрессе. Его речь несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала. В итоге спикер палаты представителей Майк Джонсон дал распоряжение вывести с мероприятия Эл Грина.

Сам Грин заявил, что против многих моментов, которых придерживается действующий президент Америки в политике. Он считает, что Трамп не подходит на должность главы Белого дома.

По информации издания New York Times, Грин неоднократно «прославлялся» тем, что бросал вызов лидерам Демократической партии, членом которой сам и являлся. Он добивался импичмента Дональда Трампа в период его первого срока президентства задолго до того, как коллеги-демократы приняли решение это сделать. Грин предпринял уже три попытки и каждый терпел неудачу.