Китай готов к противостоянию с США в любой войне

Китай готов стоять до конца в торговой, тарифной или любой другой войне с Америкой, если Вашингтон добивается конфликта с Пекином. Об это заявили в посольстве КНР в США, информирует ТАСС.

Китайская сторона подчеркивает, что правильным шагом Вашингтона все же будет диалог с КНР на равных.

Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь заявлял, что Китайская Народная Республика готова ответить Америке в надвигающейся торговой войне, но призывает Вашингтон к диалогу. Китай будет отстаивать свои интересы до конца.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп повысил с десяти до двадцати процентов дополнительные пошлины на товары из Китая. Аргументировал глава США это тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в Штатах синтетического опиоида фентанила.