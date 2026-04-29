Европейским авиакомпаниям грозит банкротство из-за роста цен на топливо

Ближневосточный конфликт наносит серьезный удар по воздушному сообщению в Европе. Если из-за блокады Ормузского пролива цены на авиационное топливо останутся высокими в течение лета, то европейские авиакомпании потерпят крах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, только в апреле расходы на керосин выросли на 50 миллионов долларов. Потери за год превысят 600 миллионов долларов. Это смогут выдержать далеко не все компании. По мнению эксперта, две из них обанкротятся уже к концу зимы. Это венгерская Wizz Air и латвийская airBaltic.

Майкл О'Лири, генеральный директор Ryanair (Ирландия):

Если цена на нефть останется на уровне 150 долларов за баррель в июле, августе и сентябре, то мы увидим банкротства европейских авиакомпаний. И это в среднесрочной перспективе. Этой зимой мы столкнемся с ситуацией, когда две или три европейские авиакомпании могут просто не выдержать давления и обанкротиться. Мы особенно внимательно следим за тем, что произойдет с Wizz Air и airBaltic, поскольку их финансовое положение и продолжающиеся операционные проблемы указывают на большую уязвимость.

Помимо топливного кризиса, венгерский лоукостер сильно пострадал от глобальных перебоев в производстве и техническом обслуживании двигателей. Из-за этого простаивает часть самолетов. В свою очередь латвийская airBaltic испытывает серьезные финансовые трудности. Такая ситуация на европейском авиационном рынке может иметь болезненные последствия для пассажиров из разных стран.