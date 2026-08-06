«Шенген схлопнулся за одну ночь». Как миграционный хаос в Испании заставил Европу закрыть границы?

60 тысяч человек за сутки, 88 тел, 7 тысяч детей и подростков без документов. Это не сводка с фронта. Это статистика одного испанского города за один день. Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

Сеута – испанский анклав размером 18,5 квадратных километров, приклеенных к марокканскому берегу. На бумаге – Испания. По закону – Евросоюз. По факту – обломок Европы на африканском континенте. До материка только паромом, сухой дороги нет. Другая дорога-то есть, но ведет в Марокко. Несколько дней назад эта граница исчезла. Не ослабла, не приоткрылась. Перестала существовать как барьер. Камеры, датчики. Многослойная ограда, которую Мадрид называл «умной границей» за несколько часов превратилась в решето. Гости ехали на грузовиках, плыли в гидрокостюмах, шли на лодках. Кто во что горазд, лишь бы попасть на европейский берег. Губернатор Сеуты подвел итог: более 60 тысяч нелегалов при населении самого города – 83 тысячи. По некоторым данным, на пике до 12 тысяч человек в час незаконно попадали в анклав. Город почти удвоился за одну ночь. Темп, о котором миграционные квоты Брюсселя могут только мечтать.

Роман Протасевич:

А в Мадриде тем временем происходило другое чудо. Премьер Санчес, годами проповедовавший мягкую миграционную политику, лично прилетел в анклав и заговорил о нарушении территориальной целостности. Образцовый гуманист внезапно вспомнил, что у страны, оказывается, есть границы. Однако хаос из Сеуты распространился по всей Испании быстрее, чем успели напечатать заявление. Триггер оказался обидно простым. Юридическая казуистика, которую писали, явно не глядя на карту. В начале июля Верховный суд Испании запретил моментальные депортации пловцов. Добрался в плавь, забор руками не тронул – значит, формально ты не нарушитель. Дроны и тепловизоры суд назвал просто средствами мониторинга, а не физической границей. Перелезть – преступление. А плыть – «туристический променад». И это в стране с одной из самых длинных береговых линий Европы и десятками островов. Суд, по сути, объявил море «серой зоной». Так что первые волны штурмовавших Сеуту уже успешно добрались до берегов континентальной Испании.

Сантьяго Абаскаль, лидер оппозиционной партии «Vox»:

Я считаю, мы стоим перед лицом жестокой атаки на наш суверенитет и безопасность испанцев. Атаки, которые обернулись гибелью почти сотни человек в испанских водах и тысячами напуганных испанцев в городе Сеута.