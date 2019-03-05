В Германии проходит последний день весенних карнавалов

Новости Германии. В Германии время весенних карнавалов подходит к концу. 5 марта – последний день гуляний перед 40-дневным католическим постом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник весны охватил всю страну, но главным центром безудержного веселья стал Кельн. Традиционно пятое время года – так называют многодневный уличный карнавал в Германии – проходит на широкую ногу. Однако в 2019 году из-за сильного ветра организаторы в целях безопасности отказались от больших повозок, лошадей и крупной бутафории. Карнавальные шествия закончатся посещением церковной службы завтра во второй половине дня.