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В Германии проходит последний день весенних карнавалов

05 марта 2019 13:46
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Новости Германии. В Германии время весенних карнавалов подходит к концу. 5 марта – последний день гуляний перед 40-дневным католическим постом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии проходит последний день весенних карнавалов-1

Праздник весны охватил всю страну, но главным центром безудержного веселья стал Кельн. Традиционно пятое время года – так называют многодневный уличный карнавал в Германии – проходит на широкую ногу. Однако в 2019 году из-за сильного ветра организаторы в целях безопасности отказались от больших повозок, лошадей и крупной бутафории. Карнавальные шествия закончатся посещением церковной службы завтра во второй половине дня.

# Карнавал # Фотофакт

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