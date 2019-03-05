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В Великобритании бушует шторм «Фрея»: несколько городов подтоплены

05 марта 2019 13:49
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Новости Великобритании. Шторм «Фрея» продолжает бушевать в Великобритании. Из-за обильных осадков несколько городов юго-западного побережья подтоплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании бушует шторм «Фрея»: несколько городов подтоплены-1

Из-за стихии деревья падают и обрывают линии электропередач. Многие участки дорог заблокированы.  Непогода принесла проблемы и авиации. Из-за сильного ветра, скорость которого в некоторых частях страны достигает 130 километров в час, самолеты раскачиваются во время посадки. По прогнозам синоптиков, последствия шторма будут ощущаться еще около недели.

В Великобритании бушует шторм «Фрея»: несколько городов подтоплены-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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