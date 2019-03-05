Панихида по Жоресу Алфёрову проходит в научном центре Российской академии наук

Новости России. В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с Жоресом Алферовым – великим ученым, академиком, лауреатом Нобелевской премии по физике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Панихида проходит в научном центре Российской академии наук, который наш земляк возглавлял на протяжении трех десятилетий. Проститься с усопшим уже пришли сотни человек. После гражданской панихиды академик будет похоронен на Комаровском кладбище.

Жореса Алферова не стало в первый день весны. До своего 89-го дня рождения он не дожил двух недель.