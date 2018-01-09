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Спортсмены КНДР поедут на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане

09 января 2018 10:31
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Новости Северной Кореи. Северная Корея направит официальную делегацию для участия в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Такое заявление прозвучало на переговорах Сеула и Пхеньяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсмены КНДР поедут на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане-1

На старты четырехлетия поедут спортсмены, дипломаты и артисты. Напомним, Север и Юг возобновили диалог после трехлетнего перерыва. Встречу уже назвали исторической. Стороны обсуждают возможные шаги по нормализации отношений, вопросы, касающиеся снижения уровня напряженности на Корейском полуострове.

Спортсмены КНДР поедут на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане-4

Сеул выступил с инициативой организовать переговоры между представителями военного командования двух стран.  Встреча проходит в закрытом формате в так называемом «Доме мира», который расположен в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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