Спортсмены КНДР поедут на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане

Новости Северной Кореи. Северная Корея направит официальную делегацию для участия в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Такое заявление прозвучало на переговорах Сеула и Пхеньяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Северной Кореи. Северная Корея направит официальную делегацию для участия в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Такое заявление прозвучало на переговорах Сеула и Пхеньяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На старты четырехлетия поедут спортсмены, дипломаты и артисты. Напомним, Север и Юг возобновили диалог после трехлетнего перерыва. Встречу уже назвали исторической. Стороны обсуждают возможные шаги по нормализации отношений, вопросы, касающиеся снижения уровня напряженности на Корейском полуострове.
Сеул выступил с инициативой организовать переговоры между представителями военного командования двух стран. Встреча проходит в закрытом формате в так называемом «Доме мира», который расположен в демилитаризованной зоне между двумя государствами.