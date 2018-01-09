Толщина снежного покрова местами – 20 см. Снег выпал в пустыне Сахара

Новости Алжира. В Сахаре, самой жаркой пустыне на Земле, выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толщина покрова местами достигала 20 сантиметров. Правда, полюбоваться красивым пейзажам удалось недолго, снег растаял в этот же день, когда температура воздуха «пришла в норму».

Сахару уже не впервые накрывает снегом: подобный феномен можно было наблюдать в декабре 2017 года. До этого природа проявляла здесь зимний характер почти 40 лет назад.