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Толщина снежного покрова местами – 20 см. Снег выпал в пустыне Сахара

09 января 2018 10:00
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Новости Алжира. В Сахаре, самой жаркой пустыне на Земле, выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толщина снежного покрова местами – 20 см. Снег выпал в пустыне Сахара-1

Толщина покрова местами достигала 20 сантиметров. Правда, полюбоваться красивым пейзажам удалось недолго, снег растаял в этот же день, когда температура воздуха «пришла в норму».

Толщина снежного покрова местами – 20 см. Снег выпал в пустыне Сахара-4

Сахару уже не впервые накрывает снегом: подобный феномен можно было наблюдать в декабре 2017 года. До этого природа проявляла здесь зимний характер почти 40 лет назад.

# Снегопады # Фотофакт

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