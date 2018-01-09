Тропический циклон на Мадагаскаре: погибли около 30 человек

Новости Мадагаскара. Жертвами тропического циклона на Мадагаскаре стали около 30 человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мадагаскара. Жертвами тропического циклона на Мадагаскаре стали около 30 человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В регионе из-за разгула стихии серьезно нарушены коммуникации, многие дома остались без света.
В пострадавших регионах развернуты поисково-спасательные операции. Создаются центры временного размещения. Только по предварительным данным, свои дома вынуждены были покинуть около 100 тысяч местных жителей.