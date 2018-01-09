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Тропический циклон на Мадагаскаре: погибли около 30 человек

09 января 2018 09:41
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Новости Мадагаскара. Жертвами тропического циклона на Мадагаскаре стали около 30 человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тропический циклон на Мадагаскаре: погибли около 30 человек -1

В регионе из-за разгула стихии серьезно нарушены коммуникации, многие дома остались без света.

Тропический циклон на Мадагаскаре: погибли около 30 человек -4

В пострадавших регионах развернуты поисково-спасательные операции. Создаются центры временного размещения. Только по предварительным данным, свои дома вынуждены были покинуть около 100 тысяч местных жителей.

# Погода

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